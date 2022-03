Premier League : Liverpool vient à bout de Brighton et Trossard

Liverpool se déplaçait à Brighton & Hove Albion ce samedi et n'a pas tremblé.

Face à un Brighton & Hove Albion où Leandro Trossard était titulaire, Liverpool a mis un gros quart d'heure à rentrer dans son match mais a pu compter sur sa nouvelle recrue Luis Diaz pour ouvrir le score et inscrire son second but en Premier League : le Colombien, bien lancé en profondeur, a été plus vif que Robert Sanchez, lancé dans une sortie kamikaze qui, malgré le but, aurait dû prendre un carton rouge pour son pied levé bien trop haut (19e, 0-1).

Les Reds resteront ensuite aux commandes de la rencontre : en seconde période, Mohamed Salah convertira un penalty pour faire le break (0-2, 61e). Trossard manquera une grosse occasion de remettre Brighton dans le match, mais les Seagulls resteront muets et subiront là leur 5e défaite consécutive. Une série qui ne prête pas à conséquence, la zone rouge étant à 12 points. Liverpool, avec cette 8e victoire consécutive, maintient sa pression sur Manchester City...