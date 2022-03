Nouvelle défaite pour le Monaco de Clement, Reims et Lorient grands gagnants du week-end

Suite (et pas encore fin) de cette journée de Ligue 1.

Ce dimanche, lors du fameux multiplex de 15h00, l'AS Monaco de Philippe Clement a une nouvelle fois montré toute son inconstance. En effet, les joueurs du Rocher se sont inclinés sur la pelouse de Strasbourg sur un seul but marqué en première période par Djiku. au classement, Monaco s'éloigne de plus en plus des places européennes.

Dans le bas du classement, le Stade de Reims s'est imposé en déplacement (0-1) en ayant pourtant joué une bonne partie de la rencontre à dix. Busi et Faes étaient titulaires, alors que Foket est monté un peu après l'heure de jeu.

Enfin, Lorient a réalisé une plus belle affaire encore. Les coéquipiers de Moffi se sont en effet imposés 0-2 sur la pelouse de Clermont et quitte non seulement la zone rouge mais aussi la place de barragiste.