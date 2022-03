Selon l'ancien président du Genoa, "Naples est favori pour le Scudetto"

La bataille pour le titre fait rage en Serie A.

L'AC Milan d'Alexis Saelemaekers a pris la tête de Serie A depuis quelques semaines. Seulement, selon l'ancien président du Genoa Enrico Preziosi, ce serait plutôt le plus proche poursuivant des Rossoneri, le Napoli de Dries Mertens, qui serait favori pour aller remporter le titre en fin de saison.

"Naples est en train de montrer qu'il a une chance de gagner le Scudetto, à mon avis même plus que l'AC Milan, avec un effectif complet il est supérieur", a-t-il déclaré pour Vikonos Web Radio/TV. Si le Napoli est à 3 points du Milan, l'Inter est quant à lui un seulement 1 point des Partenopei et compte un match de retard. Mais, selon Preziosi, "les Azzurri ne doivent plus faire de faux pas."

"L'Inter est un peu fatigué, mais ils ont de meilleurs joueurs, ils doivent récupérer un match, mais ils ne doivent plus faire de faux pas. Je pense que ce sera un duel Napoli-Inter."

"Je connais Spalletti (le coach de Naples, ndlr) depuis des années, depuis l'époque de Saronno, c'est une personne agréable et j'aime voir Naples sur le terrain. A mon avis, l'équipe est un candidat important pour le Scudetto, plus que le Milan."