Lille croit en l'exploit contre Chelsea : "Une compétition de légende dans laquelle il y a des remontadas imprévisibles"

Battu 0-2 à l'aller à Stamford Bridge, le LOSC veut inverser la tendance face aux Blues ce mercredi lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec veut croire au miracle. "On a fait un match cohérent mais il nous manque un peu de folie pour mieux finir. On a eu des périodes où on était plus inspirés offensivement mais d'une manière générale, l'équipe a besoin d'avoir une base défensive forte. On est l'équipe qui a le moins donné à l'adversaire, avec Chelsea. Avoir une organisation cohérente doit nous permettre de mieux attaquer. On a des joueurs d'expérience et cela doit nous permettre d'avoir une maîtrise émotionnelle. Il faudra réussir à les faire plus défendre dans leur surface", a confié le coach des Dogues en conférence de presse.

"Dans cette salle, je dois être le seul à croire à l'exploit. On nous donne moins de 10 % de chances de nous qualifier. Dans cette situation, le LOSC répond toujours présent. On a bâti notre campagne européenne en jouant tout à 300 %. C'est ce qui s'est passé. La Ligue des champions est une compétition hors normes. Dans son histoire, il se passe des choses complètement imprévisibles. C'est une compétition de légende, d'émotion, de tragédies dans laquelle il y a des remontadas imprévisibles. Ça doit nous donner de la force. On veut emmener le stade avec nous pour, passez-moi l'expression, rêver encore plus grand."