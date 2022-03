Gaëtan Englebert veut s'inspirer du Club de Bruges : "Inculquer cette culture de la gagne"

Ce lundi, le RFC Liège a décidé de se séparer de Drazen Brncic après une série de mauvais résultats. Le matricule 4, classé à la cinquième place en Nationale 1, veut produire un électrochoc au sein du groupe afin de pouvoir atteindre l'objectif initial, à savoir le titre et la montée en D1B.

La défaite à Knokke aura celle de trop pour Drazen Brncic. Le technicien croate a été remercié ce lundi par le RFC Liège. C'est le directeur sportif du club Gaëtan Englebert qui reprend donc les rênes de l'équipe. "C'était normal de reprendre l'équipe quand on voit la situation dans laquelle on se trouve et les huit derniers matchs qu'il reste à jouer. Tout le monde attend du club qu'il passe en D1B. On va essayer d'y parvenir en réintégrant le top 4", a confié le nouveau coach des Sang et Marine.

"La presse a annoncé que le club était sur une voie royale pour la montée"

"Il va falloir mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Il y a cinq semaines, nous avons cru que le championnat était déjà joué. La presse a annoncé que le club était sur une voie royale pour la montée après que certains clubs (Dessel et l'Olympic) n'aient pas demandé la licence. un message qui est arrivé aux oreilles des joueurs, et ils en ont fait un mauvais usage. Depuis, ils n'ont pas gagné un seul match. Il faut désormais se reconcentrer sur le football et rien d'autre", a-t-il souligné.

"On pratiquera un jeu plus direct"

Peut-on s'attendre à un changement au sein du système de jeu ? "Il n'y aura pas de grande différence car les bases ont été posées en collaboration avec l'entraîneur précédent. On savait les forces qu'il fallait utiliser au sein de l'équipe. On s'est rendu compte que l'on n'était plus aussi rigoureux en défense. Il faut arrêter d'encaisser. Puis, on a des joueurs qui savent faire la différence à l'avant. On doit les mettre dans les meilleures dispositions. On pratiquera un jeu plus direct. Quand j'étais joueur, j'aimais bien me porter vers l'avant. Un jeu à la brugeoise ? Ce qui fait la force du Club de Bruges depuis des années, c'est leur mentalité et leur envie de gagner. Il faut inculquer cette culture de la gagne et ne rien lâcher", a conclu Englebert.