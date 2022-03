En Ligue 1, Lyon ne rugit plus

L'Olympique Lyonnais perd des plumes dans la course à l'Europe.

L'Olympique Lyonnais vit une saison à deux vitesses. Si les Gones se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League, ils ont du mal en championnat, comme le démontre cette nouvelle contre-performance en championnat ce dimanche.

Les joueurs de Peter Bosz se déplacaient en effet sur la pelouse du Stade de Reims et vont rentrer à la maison avec un nul vierge et donc un seul petit point (0-0). Du côté de Reims, les trois joueurs belges (Faes, Busi et Foket) étaient titulaires, Jason Denayer était lui sur le banc.

Au classement, Lyon est à la dixième place à 6 points de Strasbourg, alors que le Stade de Reims, avec 36 points, est dans le ventre mou du classement.