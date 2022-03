Philippe Clément viré par Monaco ? Le club dément !

La rumeur bruissait ce samedi : Monaco souhaiterait se séparer de son entraîneur et de son directeur sportif. Le club a démenti.

On sait que Philippe Clément est sous pression à Monaco, après des éliminations successives en Coupe de France et en Europa League et des mauvais résultats en championnat. Ce dimanche, le club principautaire reçoit le PSG et certains imaginent bien qu'en cas de mauvais résultat, l'ancien coach de Bruges pourrait déjà prendre la porte. Mais en France, la presse s'emballait ce samedi : L'Equipe affirmait que même en cas de résultat positif, la décision était déjà prise. Dimitri Rybolovlev aurait décidé de se séparer de son coach, de son directeur sportif Paul Mitchell et de son vice-président Oleg Petrov.

Et la rumeur a pris tant d'ampleur que l'AS Monaco a été forcé de réagir. Via un communiqué, le club a "démenti formellement les informations sorties par le journal L'Equipe" et déclare en regretter le timing, alors que le club prépare un match crucial. Philippe Clément ne serait donc pas "condamné" quel que soit le résultat ce soir. Mais la pression monte ...