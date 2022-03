Busquets pense pouvoir remporter le titre !

Pour le capitaine des Catalans, tout est encore possible.

Impressionnant, le FC Barcelone a terrassé le Real Madrid (0-4), ce dimanche, lors du choc de la 29e journée de Liga. Après cette démonstration, le milieu de terrain Sergio Busquets (33 ans, 27 matchs et 1 but en Liga cette saison) s'est mis à rêver... du titre !

"Si nous avons une infime chance, nous devons y croire et la saisir. C'est une mission difficile mais dans le football, tout est possible. Avant cela, il faudra récupérer la 2e place et penser à la Ligue Europa. Nous sommes le Barça", a soutenu le champion du monde 2010 au terme de la partie.

Troisième avec un match en moins, le Barça peut potentiellement revenir à 9 points du Real Madrid à 9 matchs du terme.