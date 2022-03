Xavi est heureux: "Nous aurions même pu marquer plus de buts"

Le coach du FC Barcelone ne pouvait qu'être heureux de la prestation de ses ouailles.

Impitoyable, le FC Barcelone a donné une leçon de football au Real Madrid (0-4), ce dimanche, lors de la 29e journée de Liga. Un résultat incroyable pour l'entraîneur du club catalan, Xavi, qui ne s'attendait pas à un tel écart.

"C'est une soirée de gloire pour le barcelonisme. On aurait même pu marquer plus de buts. Nous ne nous attendions pas à être aussi dominants dans leur stade. Ils ont eu une semaine de repos et nous sommes arrivés de Turquie vendredi. Nous avons joué un match spectaculaire et je repars très satisfait", a savouré le manager barcelonais en conférence de presse.

"Nous avons été de loin supérieurs au Real, dans le jeu, dans les intentions et au niveau du résultat. Nous repartons d'ici avec une immense satisfaction et un sourire d'une oreille à l'autre. Nous devons continuer à travailler, à nous montre humbles. Désormais, pensons à Séville et à la Ligue Europa", a rajouté Xavi.

Le FC Séville en Liga, Francfort en Ligue Europa... Le programme après la trêve sera copieux pour les Blaugrana.