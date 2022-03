Paul Pogba se confie sur sa dépression

Le Français dit avoir souffert de dépression à Manchester United lors de la saison 2016-2017.

"On est jugé tous les trois jours, on doit être bon tout le temps, alors qu'on a des soucis comme tout le monde, que ce soit avec nos partenaires, notre coach, dans la vie de tous les jours", a expliqué Paul Pogba (29 ans) au Figaro.

"Forcément, tu vas le ressentir dans ton corps, dans ta tête, et tu peux avoir un mois, même une année, où tu n'es pas bien. Mais il ne faut pas le dire. En tout cas publiquement. Tout est dans la tête, le mental contrôle tout et tous les sportifs de haut niveau passent par ces moments-là, mais peu en parlent."

Souffrir en silence, la seule solution que trouvent les sportifs de haut niveau pour répondre à ces périodes sombres. "Des fois, tu ne sais pas que tu es en dépression, tu veux juste t'isoler, être tout seul, ce sont des signes qui ne trompent pas. À titre personnel, cela a commencé quand j'étais avec José Mourinho à Manchester (lors de la saison 2016-2017, ndlr)."

Il dit s'être recentré sur sa famille, et en avoir parlé avec des anciens joueurs tels que Patrice Evra. "Parler, être écouté, ressortir toute cette rage et cette dépression qui te ronge, c'est obligatoire pour moi. Dans le football, on n'est pas des super-héros, mais seulement des êtres humains."