Nationale 1 : Visé chute face à Knokke, Rupel Boom tombeur du Patro Eisden

Le haut du classement est complètement chamboulé !

Avec la victoire de l'Olympic hier, le Patro Eisden se devait de gagner face à Rupel Boom, 13e et barragiste avant le coup d'envoi. Et grosse surprise : le club de Maasmechelen s'est incliné sur le score de 2-1. Ainsi, avec la victoire du RFC Liège face à Dender, le Patro sort du top 4 et de la zone de promotion.

Visé s'est lui aussi incliné face à Knokke. Les hommes de José Riga ont perdu le match sur un doublé de Wolf Ackx (54e et 76e), Déquaire sonnant la révolte bien trop tard (90e+1). Les Oies stagnent ainsi à la 9e place, Knokke remonte à la 6e position et talonne le Patro de 3 points.