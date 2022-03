La règle des cinq changements bientôt adoptée en Premier League ?

Mise en place provisoirement lors de la reprise post-Covid en 2020, cette règle avait été abandonnée à la reprise de la saison suivante, à l'automne 2020.

Les vingt clubs de Premier League pourraient finalement voter en faveur de l'instauration des cinq changements en championnat, selon le Times.

Jusqu'à maintenant, leurs votes avaient toujours été en défaveur de cette mesure malgré plusieurs tentatives. Un refus expliqué par la volonté des équipes de bas et milieu de tableau de ne pas avantager un peu plus les poids lourds du championnat dont la profondeur d'effectif n'est plus à démontrer.