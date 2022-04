Karim El Khattouti, avec les A de Visé ou sur le départ?

Le jeune attaquant de l'équipe Espoirs de Visé crève l'écran et attise les convoitises.

Karim El Khattouti, ancien joueur du Standard de Liège, a rejoint les rangs de Visé cette saison, en Nationale 1. Fer de lance de l'attaque des oisons (le surnom de l'équipe Espoirs du club), il est de plus en plus proche de passer un cap et d'évoluer avec l'équipe première de façon permanente.

Cependant, comme ses performances sont plus qu'à la hauteur, quelques clubs ne sont pas insensibles à son talent et il est observé depuis peu par quelques clubs de D1A désireux d'attirer un jeune joueur plus que prometteur. Ce vendredi, sur la pelouse de Winkel, il a donné deux passes décisives lors de la victoire 1-4 de son équipe.

Les prochaines semaines seront décisives pour lui et pour son futur.