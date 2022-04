Serie A : La Lazio Rome l'emporte contre Sassuolo, Torino gagne un match tendu à La Salernitana

La Lazio Rome a remporté un match important contre Sassuolo ce samedi, afin de rester dans le wagon européen.

La Lazio Rome recevait Sassuolo ce samedi et tenait à laisser son adversaire loin de la zone européenne. Les Laziale ont bien géré leur rencontre, ouvrant le score dès la 17e minute via Manuel Lazzari, puis faisant le break en début de seconde période via l'ancien de Genk, Sergej Milinkovic-Savic. Traoré ne pourra que sauver l'honneur de Sassuolo à la 90e+4 (2-1).

Avec cette victoire, la Lazio monte à la cinquième place au classement, mais compte cependant deux matchs de plus que l'Atalanta Bergame et un de plus que l'AS Rome, toutes deux un point en-dessous. Sassuolo, de son côté, est à 8 points des tickets européens.

La lanterne rouge de Serie A, La Salernitana, a encore vu un peu plus s'éloigner la perspective d'un exploit ce samedi en s'inclinant à domicile contre le Torino. Le club de Franck Ribéry (monté en seconde période) a terminé à 10 une rencontre très tendue que le Toro a remporté d'un but sur penalty signé Belotti à la 18e. La Salernitana terminera la rencontre à 10 suite à l'expulsion de Federico Fazio.