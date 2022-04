Frank Lampard veut encore croire au maintien d'Everton : "Les choses tourneront en notre faveur"

Ce dimanche, Everton et leur coach Frank Lampard ont à nouveau concédé une défaite, cette fois-ci sur la pelouse de West Ham (2-1). Les Toffees sont sur une série alarmante de 6 points sur 30, avec seulement deux victoires en championnat depuis 2022. 17e au classement général, le club de la Mersey est dos au mur et doit absolument prendre des points ce mercredi face à un concurrent direct, Burnley (19e).

"Nous méritions au moins un point du jeu en termes de jeu général. C’était un après-midi où plusieurs circonstances nous ont pris à partie", a regretté Lampard après la rencontre face aux Hammers selon des propos repris par Foot Mercato.

"Il nous reste 10 matches alors si nous continuons sur cette voie, les choses tourneront en notre faveur et tout ira bien. Je retiens cela du match."

"Personne n’attend un match facile à Burnley. La clé, c'est de continuer avec le même caractère et l’application qu’aujourd’hui et de continuer à travailler. D’après ce que je sais du football, quand les choses vont contre vous, la seule façon de le faire que ça aille mieux, c’est de continuer à faire des bonnes choses, de travailler et ensuite les choses tournent", a-t-il déclaré.

Lampard, dont le club compte deux matchs à rattraper à cause du Covid, en a également profité devant SkySports pour évoquer le calendrier serré imposé à ses hommes. "Calendrier incroyable, vraiment. Nous avons tiré la courte paille."

