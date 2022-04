Lokonga et Arsenal surpris en déplacement par le Crystal Palace de Benteke

Une mauvaise opération pour les Gunners qui loupent l'occasion de réintégrer le top 4.

Pour ce dernier match de cette 31e journée de Premier League, Arsenal se déplaçait à Crystal Palace avec pour objectif la victoire et le retour dans le top 4 de la compétition.

Cependant, les Gunners ont été surpris par leurs opposants du jour et en 24 minutes, Mateta et Ayew ont mis les Glaziers aux commandes de la rencontre.

Pourtant dominant dans les statistiques, Arsenal n'aura jamais réussi à inverser la tendance et c'est l'intraitable Zaha qui mettait définitivement fin aux débats avec le 3-0 à un quart d'heure du terme.

Albert Sambi Lokonga est monté au jeu à la 75 minute alors que Christian Benteke a regardé l'intégralité de la rencontre depuis le banc.

Au classement, Arsenal reste 5e à égalité de points avec son voisin Tottenham (54 points et 4e) mais avec deux matchs de retard au total. Crystal Palace de son côté et remonté avec à 9e place avec 37 points et compte un match de retard.