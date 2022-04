Karim Benzema : "On peut dire qu'on a fait un gros match"

Auteur d'un triplé, le Français a encore rendu une copie XXL lors de la victoire du Real Madrid contre Chelsea (3-1), ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Karim Benzema a préféré savourer la performance de son équipe plutôt que de parler d son triplé. "On peut dire qu'on a fait un gros match, dans la continuité. Contre Paris, on avait fait 15-20 dernières minutes très, très bonnes. Aujourd'hui, on est rentré dès la première minute avec l'envie de jouer, gagner, montrer que l'on peut faire ce genre de match et qu'on monte en puissance", a confié le Français au micro de Canal+.

"Ce qui a changé depuis le PSG ? La confiance. Parfois tu perds les matchs, parfois tu les gagnes, mais il faut tenter. C'est ce qu'on a fait, on a eu de la réussite aussi. (...) On sait qu'il peut se passer pas mal de choses dans les matchs de Ligue des Champions. Il faut rester concentré et aborder le retour avec la même envie", a conclu KB9.