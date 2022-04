Romelu Lukaku n'a pas changé la donne face au Real : "Il ne peut pas manquer ces occasions"

Big Rom est toujours dans une situation compliquée chez les Blues. Monté à l'heure de jeu face au Real Madrid, il a manqué une grosse occasion alors que le score était de 1-3.

Son Chelsea mené de deux buts en quarts de finale aller de Ligue des Champions, Thomas Tuchel a décidé de faire monter à la 63e minute Romelu Lukaku. Le Diable Rouge a hérité de deux grosses occasions de la tête en quelques minutes, mais il n'a su en concrétiser aucune face à Thibaut Courtois. Un manque d'efficacité en contraste avec la prestation de son concurrent Kai Havertz, à nouveau buteur hier.

"On lui a donné plus de 25 minutes pour revenir dans le coup, mais il a raté deux bonnes occasions", a regretté Marc Degryse sur le plateau de VTM. Même constat dans le chef de Jan Mulder : "Dans sa position actuelle, vous ne pouvez pas manquer ces occasions."

A Big Rom de répondre, et vite, à moins d'encore plus s'embourber dans une situation de plus en plus préoccupante...