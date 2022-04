Un Aleksandar Mitrovic en feu décide du match face à Middlesbrough, la promotion est proche pour Fulham

Déjà détenteur d'un record cette saison, le Serbe et ancien attaquant d'Anderlecht continue à empiler les roses...Et ce sera bientôt en Premier League !

Dans le match au sommet de Championship face à Middlesbrough, Fulham a confirmé sa suprématie sur le championnat cette saison. Les Cottagers se sont imposés 0-1 grâce à un but à la 73e d'Aleksandar Mitrovic.

Fraîchement auréolé du titre de meilleur buteur de l'histoire de la compétition sur une saison en dépassant les 31 buts d'Ivan Toney, Mitrogoal - comme on l'appelait à à l'époque de son passage à Anderlecht - a inscrit hier sa 38e rose de l'exercice 2021-2022.

Grâce à cette victoire, Fulham est plus que jamais leader avec 11 points d'avance sur le premier poursuivant, Bournemouth, et 17 points sur le 3e et première équipe à ne pas directement monter en Premier League l'an prochain, Huddersfield. Autant dire que la promotion n'est plus pour dans longtemps.