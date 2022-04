Dries Mertens buteur mais battu face à la Fiorentina

En égalisant, Dries Mertens a inscrit son huitième but de la saison en championnat.

La lutte pour le titre se poursuit en Série A et, comme lors de nombreuses semaines cette saison, les grosses écuries perdent des plumes. C'est au tour du Napoli cet après-midi de laisser filer trois points sur sa pelouse au profit de la Fiorentina. Gonzalez a ouvert le score en première période avant que notre compatriote n'égalise peu avant l'heure de jeu. En six minutes, Ikone et Cabral mettent ensuite le Napoli à terre, 1-3. La réduction du score d'Osimhen en fin de rencontre n'y changera rien, et le Napoli perd la possibilité de prendre provisoirement la tête du championnat.

Dans les autres résultats de cet après-midi, Sassuolo s'est imposé sur sa pelouse face à l'Atalanta (2-1) et l'Udinese l'emporte sur la pelouse de Venezia (1-2). C'est Thomas Henry qui a inscrit le seul et unique but des locaux dans cette rencontre.