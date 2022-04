🎥 Le goal magnifique de l'ancien Genkois Edon Zhegrova

Malgré cette réalisation, Lille reste dans une position compliquée au classement.

Ce dimanche en Ligue 1, Lille a partagé face à une accrocheuse équipe d'Angers (1-1). Menés au score à la 64e après un csc du malheureux Tiago Djalo qui a taclé un centre adverse dans ses propres buts (64e), les Dogues s'en sont remis à un but fantastique du Kosovar Edon Zhegrova. L'ancien joueur de Genk (27 matchs, 5 buts et 3 assists avec les Limbourgeois) s'est déporté sur l'aile droite, est rentré dans le jeu puis a envoyé un missile dans la lucarne. Son 2e but avec Lille en Ligue 1 depuis son arrivée cet hiver.

Lille est 7e au classement, à 3 points des places européennes. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont partagé pour la troisième fois en 4 matchs.