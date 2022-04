Ligue 1 : la Commission de discipline annonce plusieurs suspensions

Plusieurs anciens de Pro League sont concernés.

La LFP a communiqué ce mercredi quant aux suspensions appliquées aux joueurs de Ligue 1, susceptibles de sanctions sportives.

Tous deux expulsés lors de la rencontre entre Lens et Nice (3-0), Massadio Haïdara (3 matchs de suspension, dont un avec sursis) et Dante (ex-Charleroi et Standard) (2 matchs) connaissent leur durée d'absence.

Mario Lemina (OGC Nice) et Jonas Omlin (Montpellier Hérault SC) sont suspendus pour 2 matchs, dont un avec sursis.

En outre, Eliaquim Mangala (ex-Standard) est suspendu pour un match ferme. La sanction, appliquée suite à "un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle" (carte jaune lors de la défaite face à Troyes 6-2), prendra cours au 19 avril. Il sera donc disponible pour le match de ce samedi contre Brest.