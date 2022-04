Bruno Fernandes (Manchester United) impliqué dans un accident de voiture

Ce lundi, Bruno Fernandes aurait été impliqué dans un accident de la route au volant de sa voiture, rapporte Sky Sports. Fort heureusement pour le Portugais, aucun blessé n'est à déplorer et il pourrait même s'entraîner dès aujourd'hui pour préparer le déplacement de Manchester United du côté de Liverpool, ce mardi soir (21h).

Bruno Fernandes was involved in a car crash this morning but thankfully it sounds like all parties avoided serious injuries. The #MUFC playmaker is set to train today