Carlo Ancelotti : "Cette équipe ne me surprend pas"

Avec un succès renversant face au FC Séville (3-2) dimanche en Liga, le Real Madrid a réalisé un immense coup dans la lutte pour le titre.

Après la remontada du Real Madrid contre Séville au Sánchez-Pizjuán, Carlo Ancelotti était fier de ses troupes à l'issue de la rencontre. "La responsabilité de la première période revient à l'entraîneur et la responsabilité de la seconde revient à la qualité des joueurs. Nous n'avons pas perdu la tête. Nous avons corrigé certaines choses qui n'allaient pas en première période. Nous n'étions pas compacts à la récupération en première période. Ils ont trouvé des espaces avec deux ou trois changements d'orientation et nous n'étions pas bons non plus dans la possession. Nous avons corrigé deux ou trois choses", a souligné le technicien italien an conférence de presse.



"En première période, on ressemblait à une équipe fatiguée mais ensuite, en seconde période, nous avons imprimé une intensité remarquable. Ce sont des choses qui, parfois dans le football, ne se comprennent pas. Je ne comprends pas non plus les décisions sur les mains de Diego Carlos et de Vinicius. C'est difficile de comprendre comment nous avons joué en première période, alors qu'en seconde nous avons fait preuve d'une grande intensité, de concentration et d'attitude. Cette équipe ne me surprend pas. Cette seconde période me rend très fier. Je dois remercier tous les joueurs".