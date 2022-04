Luan Peres heureux : "La ville de Marseille est merveilleuse"

L'ancien joueur du Club de Bruges se sent bien à Marseille.

Luan Peres (27 ans, 29 matchs en L1 cette saison), a confié tout son amour pour la cité phocéenne en conférence de presse à la veille de la réception de Nantes en Ligue 1.

"La ville de Marseille est merveilleuse. Je connais bien la région parce nous nous promenons avec mon épouse, comme dans les Calanques. On a goûté les spécialités culinaires de la Provence. On connait la passion des Marseillais pour l'OM, le stade est toujours plein. Quand je fais les courses, des gens me demandent toujours des photos et des autographes", a confié le défenseur central avant d'évoquer ses performances sportives pour sa première saison en France.

"Je suis très heureux, j'ai connu de très bons débuts ici avant de connaître une petite baisse de rythme. Mais je suis revenu. A l'intérieur de l'équipe, nous jouons parfois dans des positions différentes. Moi, j'ai retrouvé celle de mes débuts. J'essaie d'être le meilleur possible", a conclu le Brésilien.