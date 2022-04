Scandale de la Supercoupe d'Espagne : Diego Simeone range l'Atletico aux côtés des "petits" clubs

Le coach des Colchoneros s'est exprimé sur cette affaire qui secoue le monde du football espagnol.

C'est LA polémique du moment en Espagne : le défenseur du Barça Gerard Piqué aurait touché des commissions - l'on parle de 24 millions d'euros - suite à l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. C'est El Confidencial qui avait révélé l'affaire, en diffusant des enregistrements de discussions entre le joueur et Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole (RFEF).

Questionné quant à cette affaire en conférence de presse, le coach de l'Atletico Madrid et demi-finaliste de la compétition s'étant tenue à Riyad Diego Simeone n'a en tout cas pas critiqué le format, se jouant entre 4 équipes (les deux premiers en Liga et les finalistes de la Copa) : "Nous sommes très fiers de concourir de cette manière. Nous nous reflétons dans des équipes comme le Betis, Séville, Villarreal, la Real Sociedad. Je pense que nous sommes dans le même panier. Ce qui ressort de l'actualité, c'est qu'en ce qui concerne la Superoupe en Arabie saoudite, la Fédération sera plus favorisée si le Real Madrid et le FC Barcelone y vont, donc ils devront mieux l'expliquer pour que nous soyons plus tranquilles", a déclaré El Cholo dans des propos rapportés par Foot Mercato.