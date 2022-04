DC United se sépare d'Hernan Losada

L'aventure d'Hernan Losada à la tête de DC United, en MLS, se termine déjà.

La saison passée, lors du mercato hivernal, le Beerschot faisait face à une très mauvaise nouvelle : Hernan Losada, l'entraîneur qui avait mené le club jusqu'en D1A, puis au sommet du championnat pendant plusieurs semaines, quittait la Belgique pour les USA. L'Argentin rejoignait DC United, en MLS, laissant le Beerschot orphelin.

Un peu plus d'un an plus tard, Losada prend déjà la porte à DC, rapporte Pablo Iglesias Maurer, de The Athletic. Une décision qui tombe alors que le club de Washington occupe la dernière place de la Conférence Est après six journées de championnat. La saison passée, Hernan Losada avait obtenu de bons résultats, manquant de peu les Playoffs de conférence en terminant à la 8e place. Mais visiblement, la patience de sa direction est épuisée...