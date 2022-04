Thomas Tuchel ne veut pas abandonner avec Lukaku

L'Allemand est revenu sur la situation du Belge, toujours très compliquée du côté de Chelsea.

De retour sur les terrains après une blessure au tendon d'Achille, Romelu Lukaku rencontre ce mercredi soir Arsenal (20h45). Le Belge avait justement livré une grosse prestation lors du match aller, laissant pressentir une grosse saison de sa part, avant de perdre pas mal de sensations et d'être décrié à presque chacune de ses apparitions.

En conférence de presse, son coach Thomas Tuchel a réitéré sa volonté de voir l'attaquant revenir au meilleur niveau de ses capacités et de sa confiance. Questionné quant à la possibilité de voir déjà partir Lukaku vers un autre club, il a répondu : "C'est une question que vous devez lui poser. Pour nous, c'est clair, nous pouvons jouer avec Romelu et nous pouvons être très forts avec Romelu et nous l'avons prouvé. Et nous le prouverons s'il est impliqué et reste impliqué mentalement et s'il reste impliqué dans la situation pour passer par là, il peut grandir et revenir plus fort."

"C'est toujours comme ça et c'est certainement décevant pour lui et pas ce que nous attendions, pas ce que nous attendions pour le moment, mais ce n'est pas fini et nous ne céderons pas. Nous ne cédons jamais avec aucun joueur et nous n'abandonnons jamais. Nous allons le pousser, nous allons le pousser aussi loin que possible et tant que le joueur reste impliqué dans la mentalité nécessaire pour faire avancer une équipe, il peut encore être un joueur crucial", rapporte football.london.

"Il ne s'agit pas seulement de la personne ou du joueur. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez séparer tout le temps. Si vous vous sentez bien en tant que personne, vous êtes meilleur en tant que joueur. Si vous avez du mal en tant que joueur, vous avez peut-être du mal à ressentir la même confiance en tant que personne. Mais il essaie tout. Il n'a pas l'influence qu'il avait. C'était (contre Arsenal, le 22 août, avec 1 but, ndlr) un début très prometteur. Il y a eu des turbulences tout au long de cette longue période. Nous essayons tout et il essaie tout pour atteindre à nouveau ce genre de niveau. C'est en lui et en nous. Je pense qu'il est toujours au bon endroit mais il y a encore des choses à améliorer. Nous n'abandonnerons pas", a conclu Tuchel.