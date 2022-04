Le père de Davy Roef: "L'année prochaine, on optera pour le sportif"

Depuis son intronisation en tant que titulaire entre les perches de La Gantoise, Davy Roef ne cesse d'impressionner.

Au début du mois de février, Davy Roef a su profiter du feuilleton Sinan Bolat afin de récupérer une place de titulaire entre les perches de La Gantoise. Une situation qui se confirme de semaine en semaine, puisque les Buffalos n'ont pas perdu la moindre rencontre de championnat depuis que Roef a récupéré la place de titulaire. "Il faut être honnête, on ne sait pas si cela serait arrivé sans l'histoire de Bolat. Peut-être que Davy serait toujours sur le banc à l'heure actuelle."

Durant le mercato d'hiver, Sinan Bolat a en effet voulu forcer un transfert vers la Turquie, ce qui lui a valu une relégation sur le banc. "L'été dernier, nous avons opté pour le choix financier. Cet été, nous opterons pour le choix sportif. Si Davy doit descendre d'un échelon pour être certain d'avoir une place de titulaire, qu'il en soit ainsi. Dans le football, tout peut évoluer rapidement. Si Sinan part cet été, le club ira probablement recruter un autre gardien, qui ne souhaitera pas venir pour prendre place sur le banc. L'accent est désormais mis sur le sportif et le plus important est que Davy soit titulaire" conclut Luc Roef, le père de celui qui a réalisé l'arrêt décisif lors de la séance de tirs au but en finale de Coupe de Belgique.