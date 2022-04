Séville s'impose de justesse à Levante et met la pression sur le Barça

Les Sévillans prennent la deuxième place et mettent la pression sur le Barça.

Victoire obligatoire pour le FC Séville ce soir sur la pelouse de Levante afin de prendre deux points d'avance sur l'Atletico de Madrid, accroché hier sur sa pelouse face à Grenade, et de mettre la pression sur le Barça qui se déplace ce soir à la Real Sociedad. Les Sévillans se sont retrouvés confrontés à une rencontre très compliquée sur la pelouse de Levante, qui a donné le maximum afin de croire encore au maintien. Au quart d'heure, Corona ouvre le score pour les visiteurs, mais Morales égalise quelques minutes plus tard. Peu avant la demi-heure de jeu, Corona y va de sa seconde réalisation de la soirée et remet Séville aux commandes. À vingt minutes du terme de la rencontre, Morales a l'occasion d'inscrire également son deuxième but de la soirée et de remettre par la même occasion les deux équipes à égalité, mais son penalty passe à côté de la cage de Bono. Dix minutes plus tard, Jules Kounde inscrit son premier but de la saison sur corner et pense mettre son équipe définitivement à l'abri. Mais à trois minutes du terme, Soldado redonne de l'espoir aux siens, qui bénéficieront quelques instants plus tard d'une énorme opportunité de faire 3-3. Kounde remet en retrait vers son gardien, qui tente de dégager. L'envoi de l'international marocain est contré par Rafa Mir, mais le ballon passe quelques centimètres à côté de la cage de Bono. Le score n'évoluera plus, Séville s'impose 2-3 et prend la deuxième place de LaLiga, en attendant le résultat du Barça ce soir.