🎥 Gabriel Jesus salue Kevin De Bruyne auteur de deux caviars : "Un joueur incroyable"

Le Brésilien s'est illustré avec un quadruplé face à Watford, pour une victoire finale de 5-1.

On ne parlait que de Gabriel Jesus à l'Etihad Stadium, après la rencontre face à Watford.

Le buteur a fait mouche à quatre reprises face au promu et offert une passe décisive lors de la victoire 5-1 : "Aujourd'hui, c'était mon jour. Nous avons très bien joué, nous avons eu beaucoup d'occasions construites avec beaucoup de passes et de possession, et nous avons été très bons à la finition. Je suis très heureux de ces trois points. L'équipe a très bien joué et c'est mérité", déclarait le héros du jour sur le site des Cityzens après la rencontre.

L'homme du match n'a pas non plus manqué de saluer la performance de Kevin De Bruyne.

Le Belge lui a offert deux caviars, dont un centre millimétré sur le second but : "C'est un joueur incroyable. Il essaie toujours de mettre le ballon dans la surface. Quand je joue sur le côté droit, j'essaie aussi mais ses centres sont bien meilleurs que les miens. Quand il a le ballon, j'essaie d'aller me poster dans la zone pour conclure et aujourd'hui j'ai eu de la chance d'avoir pu reprendre son très bon centre", explique le Brésilien.

Grâce à cette victoire, l'équipe de Pep Guardiola compte quatre points d'avance en tête du championnat, tandis que Liverpool, deuxième, affrontera Everton ce dimanche.