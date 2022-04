Retour à la case départ pour Pochettino?

Il est de plus en plus proche de la sortie au PSG.

A l’approche de l’intersaison, la collaboration entre le Paris Saint-Germain et son entraîneur Mauricio Pochettino devrait se terminer. Et s’il ne va pas rejoindre Manchester United qui a finalement misé sur Erik ten Hag, l’Argentin pourrait rapidement rebondir en Premier League, dans son ancien club, Tottenham, révèle le tabloïd britannique The Sun.

Alors que l’actuel coach des Spurs, Antonio Conte, fait partie des cibles étudiées par le PSG pour la saison prochaine, le club londonien souhaiterait rapatrier Pochettino, qui avait réalisé un excellent travail entre 2014 et 2019, avec notamment une finale de Ligue des Champions perdue contre Liverpool (0-2) au cours de sa dernière année. "Poche" dispose de nombreux partisans à Tottenham.

Parmi les arguments positifs évoqués par le média anglais, on retrouve la capacité de l’ancien défenseur central à fédérer mais aussi sa faculté à réaliser de jolis coups sur le mercato. The Sun croit par exemple savoir qu’un come-back de Pochettino à Tottenham pourrait définitivement convaincre Harry Kane de rester, mais potentiellement aussi séduire Christian Eriksen, performant avec Brentford, à l'idée d'un retour.