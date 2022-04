Vanden Borre critique Anderlecht : "Pourquoi perdre une année avec des mercenaires?"

Anthony Vanden Borre est de retour au pays. Il est devenu consultant pour la radio francophone Arabel et c'est sans filtre, comme toujours.

Anthony Vanden Borre, dont l'histoire avec le RSCA s'est terminée en 2020, avait un peu disparu de la circulation. Entre temps, il a suivi le club mais n'est pas vraiment d'accord avec la politique suivie ces dernières saisons. "Quand je regarde Anderlecht, je me demande où ils vont. Quand Vincent Kompany est arrivé, le projet était de lancer des jeunes. Mais je ne vois plus ces talents entre temps", estime l'ancien du RSCA à Arabel.

"Je vois des joueurs en prêt. Et je me demande, pourquoi sacrifier une année avec des mercenaires qui vont vite rentrer dans leur club?", s'interroge Vanden Borre. "Est-ce que ce ne serait pas mieux de passer le même temps à laisser des jeunes s'épanouir? Combien d'années Anderlecht a-t-il déjà perdu? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu passer ces années à faire se développer les jeunes? Ils auraient eu du mal un an, puis en deux trois ans, ils seraient devenus fantastiques".

Un projet incohérent ?

Ses interlocuteurs le lui signalent toutefois : on n'obtient aucun résultat immédiat avec uniquement des jeunes. "On peut se demander si Kompany et la direction suivent encore la même ligne. Ou si les plans sont encore cohérents. Kompany a-t-il encore toutes les cartes en mains? Son idée était d'entourer les jeunes avec quelques joueurs du top, comme lui et Chadli la première année. Malheureusement, ils n'étaient pas toujours fit", regrette Vanden Borre.