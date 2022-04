Yari Verschaeren incertain pour ce week-end?

Souffrant régulièrement de douleurs à l'aine, Yari Verschaeren pourrait manquer le match contre Bruges ce week-end.

Yari Verschaeren souffre de problèmes musculaires récurrents, et c'est cette fois l'aine qui lui poserait des soucis. Comme contre Charleroi, le médian du RSC Anderlecht se tenait le haut de la cuisse après sa sortie contre l'Union Saint-Gilloise.

Et d'après la Dernière Heure, cela pourrait être plus qu'une simple douleur passagère : Verschaeren pourrait bien manquer le topper de ce dimanche contre le Club de Bruges. Ce serait un sacré coup dur pour les Mauves, qui ont déjà dû faire sans Ashimeru et Gomez pour le début des Playoffs.