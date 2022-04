Serie A : Théate et Bologne jouent un mauvais tour à l'Inter, match fou entre l'Atalanta et le Torino

L'Inter Milan a perdu de précieux points dans la course au titre sur la pelouse de Bologne. Le Torino et l'Atalanta se sont échangés... huit buts!

De retour dans le onze du Torino, Dennis Praet a participé à la fête qui a opposé le Toro à l'Atalanta. Dès la 4e minute, le Diable Rouge délivrait un assist à Sanabria pour faire 0-1. Un penalty de Muriel remettait les équipes à égalité à la 18e, avant que l'Atalanta passe devant via De Roon (23e, 2-1). Lukic fera ensuite 2-2, là aussi sur penalty, avant la mi-temps.

En seconde période, même rythme : un nouveau penalty de Lukic remettra le Torino aux commandes (63e), avant un auto-but pour faire 2-4. Mais l'Atalanta reviendra dans le match via Pasalic (78e) puis... sur penalty, de Muriel encore, pour fixer le score à 4-4. Deux penalties de chaque côté, huit buts et un résultat qui n'arrange pas l'Atalanta dans la course à l'Europe.

L'Inter fait la mauvaise opération

L'AC Milan restera leader de Serie A : l'Inter Milan se déplaçait à Bologne et malgré un splendide but d'Ivan Perisic, ce sont bien les Rossoblu qui se sont imposés (2-1) avec une nouvelle prestation très solide d'Arthur Théate en défense centrale. L'Inter reste à 2 points de Milan au classement.