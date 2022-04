Leicester et la Roma se départageront au match retour, Castagne sort blessé

Les deux équipes se quittent dos à dos après cette rencontre aller.

Ce soir, Leicester City recevait l'AS Rome en demi-finale aller de la Conference League. Les hommes de José Mourinho ont ouvert le score au quart d'heure de jeu via Lorenzo Pellegrini. Cependant, les Foxes sont parvenus à revenir dans la rencontre et ont rétabli l'égalité en seconde période, avec un but contre son camp de Gianluca Mancini. Le suspens reste de mise donc en vue de la rencontre retour.

À noter, la sortie sur blessure de Timothy Castagne après 20 minutes de jeu.