Le FC Liège qualifié pour le tour final en Nationale 1!

Après s'être fait peur ces dernières semaines, le FC Liège s'est assuré de disputer le tour final pour la montée en D1B.

Ce samedi, Liège affrontait l'Olympic Charleroi avec un seul objectif : la victoire et le top 4 de Nationale 1, synonyme de tour final vers la D1B. Les Sang & Marine se sont faits quelques frayeurs ces dernières semaines, en perdant par exemple au Patro Eisden la semaine passée mais aussi en effectuant une grossière erreur administrative contre Dender qui aurait pu leur coûter trois points malgré une belle victoire 3-0.

Face aux Dogues, le FC Liège a cette fois fait le job et a pu se reposer sur son homme fort : Jérémy Perbet. Le meilleur buteur de Nationale 1 a inscrit un doublé juste avant la pause pour permettre à Liège de prendre le large, avant que Jordan Bustin tue le match à la 70e. L'Olympic reviendra dans le match via Kieran à la 77e, trop tard pour inquiéter l'adversaire. Avec ce résultat, le RFC Liège est assuré du top 4 et donc du tour final pour la D1B. Les Sang & Marine terminent même en tête de la phase classique. Reste à finir le travail!