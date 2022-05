Thibaut Courtois après le sacre : "Après le Clasico, certains ont fêté ça comme un titre"

Le Real Madrid a été sacré champion d'Espagne ce samedi, et Thibaut Courtois avait un mot à dire au FC Barcelone après coup.

Le Real Madrid a largement dominé l'Espanyol Barcelone ce samedi (4-0) et avec 17 points d'avance sur le FC Séville, les Merengue sont officiellement champions d'Espagne. De quoi pousser Thibaut Courtois à tacler le FC Barcelone, troisième à 18 points du Real mais qui avait largement gagné le Clasico en mars dernier.

"C'était la clef après ce Clasico. Certains ont fêté ça comme un titre, comme s'ils étaient revenus, mais nous sommes restés calmes", se rappelle le gardien de but du Real après la rencontre. "Nous avons battu le Celta, un match difficile, et Getafe". Courtois remporte là son second titre de champion d'Espagne.