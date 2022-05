Fulham sacré champion de Championship après sa plantureuse victoire

Fulham est champion de Championship et retournera en en premier League la saison prochaine. Les Cottagers ont écrasé Luton Town (7-0) grâce à des réalisations de Cairney (29e), Tete (39e), Carvalho (54e), Mitrovic (62e et 90e+2), Reid (65e) et Seri (79e).

Our first title since 2001.



