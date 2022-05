Un départ important du côté du RWDM

Présent aux côtés du président Thierry Dailly depuis la renaissance des quatre lettres magiques, il a souvent travaillé dans l'ombre ces dernières années pour faire grandir le club bruxellois.

Serge Beerens quitte le RWDM. Présent au sein du club bruxellois depuis sa résurrection où il était le véritable bras droit du président Thierry Dailly, celui qui a porté plusieurs casquettes (manager sportif à team manager) a décidé de partir après sept années de bons et loyaux services.

"Après une très longue réflexion, il est pour moi venu le temps de dire au revoir à la grande famille Rwdm.

C’est avec une profonde émotion et une énorme fierté que j’ai décidé de poursuivre une nouvelle route.

7 ans dans une vie, ça compte…

7 ans remplis d’émotions fortes et inoubliables…

3 promotions et un tour final pour l’accession à l’ultime niveau…

Que dire de plus…si ce n’est qu’en dehors du côté investissement professionnel, il y a surtout une très grande aventure humaine…

J’ai eu la chance de rencontrer des personnes énormes…

Tous, vous m’a appris quelque chose de moi-même et en particulier toi Thierry Dailly RWDM …

Lors de notre 1er rendez-nous, tu as terminé en me disant que tu m’apprendrais le métier…Quel apprentissage!!! Tu m’as permis de m’améliorer, permis de faire des erreurs, d’apprendre et de continuer à avancer pour arriver à ce niveau…Quelques coups de gueule au passage, car cela fait aussi avancer, mais surtout une confiance et une amitié…Rare dans ce monde…

J’ai fait un beau voyage en ta compagnie, en votre compagnie…

En ce jour, je voudrais vous remercier avec la plus grande des sincérités.

Dire merci à chacun d’entre vous pour tous les bons moments passés ensemble.

Mais je m’en vais le coeur apaisé et fier de cette expérience professionnelle et surtout personnelle partagée avec vous..

Je vous remercie également, tous autant que vous êtes, collègues, bénévoles, stewards, collaborateurs de la Pro League et surtout vous, supporters et sponsors, pour ce que vous m’avez apportés, j’ai reçu tellement d’émotions de votre part !!! Cela est gravé à jamais dans mon coeur.

Si j’avais un seul conseil à vous donner, ce serait de bien veiller à concilier vos vies personnelles et professionnelles.

Le vrai bonheur réside dans l’équilibre des choses.

Merci d’avoir fait un bout de voyage dans mon train personnel ! …

À très bientôt."