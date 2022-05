Roman Abramovich inquiète Chelsea, dont la vente peut se compliquer

Roman Abramovich, propriétaire déchu de Chelsea, avait annoncé qu'il ne tenterait pas de récupérer le prêt que le club lui doit. Mais il pourrait revenir sur cette promesse.

L'affaire de la reprise de Chelsea pourrait bien s'être compliquée un peu plus. Alors que les candidats se réduisent progressivement, Roman Abramovich, l'ancien propriétaire, pourrait revenir dans la danse. Le club doit en effet toujours environ 1,8 milliard d'euros au riche homme d'affaires russe, écarté par la Premier League suite aux sanctions frappant les oligarques supposés proches de Vladimir Poutine.

Initialement, Abramovich avait assuré qu'il ne réclamerait pas cet argent et que les bénéfices tirés de la vente iraient aux victimes de la guerre en Ukraine. Mais selon les informations de Sky Sports, Roman Abramovich aurait demandé une restructuration de la vente de Chelsea, via sa société Fordstam Limited. Et le gouvernement britannique, qui doit valider le processus de vente du club à son futur propriétaire, n'acceptera aucun deal lors duquel le Russe toucherait une partie du montant. Autrement dit : sans certitude qu'Abramovich ne gagnera rien sur la revente de Chelsea, la vente sera gelée... et si rien n'est réglé d'ici le 30 mai, ajoute Sky Sports, le club pourrait mettre la clef sous la porte.