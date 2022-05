Andy Delort et Nice renversent Saint-Etienne

Menés 0-2, les Aiglons ont su renverser la vapeur pour aller chercher une victoire capitale.

Cette rencontre était capitale ce soir, en Ligue 1. L'OGC Nice, qui se bat pour les places européennes et qui devait se remettre de la déception de la défaite en finale de Coupe de France, affrontait Saint-Etienne, qui se bat pour son maintien. Ce début de match, ce sont les Verts qui le débutent pied au plancher. Après dix minutes de jeu, Bouanga ouvre le score et climatise l'Allianz Riviera. L'OGC Nice pense revenir au score en fin de première période, mais le but d'Andy Delort est annulé pour une position de hors-jeu. Les choses se corsent encore pour les Aiglons en fin de première période. Dans le temps additionnel, Youssouf double la mise pour les visiteurs et permet aux siens de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable.

Confortable, mais pas tant que cela. Moins de dix minutes après le retour des vestiaires, Melvin Bard permet aux siens d'y croire à nouveau (1-2, 52e). À l'heure de jeu, le redoutable Andy Delort va définitivement changer la tournure de la rencontre. En deux minutes, l'attaquant algérien inscrit un doublé qui permet aux Aiglons de presque miraculeusement prendre les devants. À dix minutes du terme, Boudaoui, sur une passe décisive de Delort, scelle définitivement le score de la rencontre.

L'OGC Nice prend donc provisoirement la quatrième place du championnat tandis que Saint-Etienne, 18e, est toujours descendant.