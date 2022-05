L'agent de Gabriel Jesus confirme les rumeurs de départ

Avec la future arrivée d'Erling Haaland, Pep Guardiola dispose d'une quantité énorme de joueurs offensifs dans son effectif. Trop de joueurs offensifs, d'ailleurs. Certains vont donc recevoir leur bon de sortie durant ce mercato estival, et c'est notamment le cas de Gabriel Jesus. Déjà en manque de temps de jeu cette saison, l'attaquant brésilien pourrait rester sur le banc durant une bonne partie du prochain exercice et songe donc à un départ. Une rumeur grandissante depuis quelques jours, que son agent a d'ailleurs confirmé au très réputé Fabrizio Romano. "Nous avons discuté avec Arsenal à propos de Gabriel Jesus. Nous aimons le projet et c'est une possibilité que nous étudions. Six autres clubs sont intéressés par ses services. Il souhaite terminer la saison en étant pleinement concentré sur ses rencontres avec Manchester City. Ensuite, nous étudierons les possibilités."

Exclusive. Gabriel Jesus agent Marcelo Pettinati tells me: “We had talks with Arsenal about Gabriel Jesus, we like the project - it’s a possibility we’re discussing”. 🚨🇧🇷 #AFC



