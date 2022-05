📷 La Roma dévoile son maillot pour la saison 2022-2023

La Roma, pour son maillot principal, a décidé de jouer la carte de la sobriété pour la saison prochaine, 2022-2023. Les couleurs du club, pas de folklore: un maillot qui fera plaisir aux supporters.

“AS Roma is not discussed. It is loved.” 💛 ❤️



The new @OfficialASRoma home kit for 22-23 in all its glory 😍#NBFootball #OurWorldOurRoma @newbalance pic.twitter.com/ypPu0JYaw9