Wout Faes rêve toujours de Mondial : "Je serai déçu de ne pas aller au Qatar"

Le défenseur de 24 ans espère être du voyage cet hiver.

Comme beaucoup, Wout Faes rêve de Mondial et espère faire partie du groupe des Diables cet hiver au Qatar.

"J'avoue que si je ne vais pas au Qatar, je serai déçu", a confié le Belge à la RTBF. "Tous ceux qui ont déjà été appelés l'espèrent. Et tout le monde pense aussi qu'il le mérite, moi y compris."

Appelé en novembre 2020 en préparation des rencontres face à l'Estonie et au Pays de Galles (qualifs), Faes n'a pas pris par aux dernières rencontres amicales en mars contre l'Irlande et le Burkina Fasso : "J'ai été moi-même surpris. Je me suis montré à Reims et j'y ai joué tous les matchs. De plus, je pensais avoir bien travaillé lorsque j'avais été appelé chez les Diables. Ce n'est pas facile mais c'est le choix de l'entraîneur et vous devez l'accepter. Je dois attendre ma chance et je la saisirai."