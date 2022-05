Nathan Rodes avant RFC Liège-Dessel : "Se donner à 100% car ils ne viennent pas pour faire de la figuration"

Semaine décisive pour les Sang et Marine. Après leurs 6 points sur 9 dans ce Tour final, les Liégeois vont disputer deux matchs à domicile de suite contre Dessel ce mercredi soir (20h) avant de croiser le fer contre Dender dimanche (15h).

Le RFC Liège est prêt pour la dernière ligne droite de la saison et la moitié de ces Playoffs en Nationale 1. "Il reste trois finales à disputer et il y a beaucoup d'enjeu", confie Nathan Rodes en conférence de presse. "Le fait de jouer à nouveau Dessel quatre jours après notre victoire chez eux peut-il changer notre approche du match ? Nous jouons plusieurs fois les mêmes équipes, donc nous ne pensons pas trop à cela. Nous devons continuer de jouer notre jeu tout simplement, il ne faut pas se mettre de pression inutile", souligne le médian.

Le joueur formé à Charleroi s'attend au même scénario qu'au match aller samedi dernier. "Dessel n'a pas la licence pour évoluer en D1B, mais ils jouent le coup à fond. Ils nous ont mis en difficulté et ont mené à deux reprises le week-end dernier. Ils ne font pas de la figuration, donc il faudra se donner à 100% pour l'emporter sans dire que c'est acquis d'avance. De plus, nous pourrons compter sur notre douzième homme qui est un véritable atout. Nos résultats à domicile sont bons grâce à nos supporters car ils nous poussent à prendre les trois points", précise l'ancien joueur de Pétange.

Titulaire indiscutable cette saison, le milieu récupérateur est monté en puissance au fil des rencontres. "C'est satisfaisant de jouer quasiment tous les matchs et c'est bon pour ma progression de jouer autant de rencontres cette saison, mais le plus important à mes yeux reste l'objectif collectif. À savoir la montée en D1B. Nous devons tout gagner et signer un 9 sur 9 pour n'éprouver aucun regret", conclut Rodes.