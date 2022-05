Kasper Schmeichel poussé vers la sortie à Leicester ?

L'avenir du Danois semble tout à coup incertain.

Capitaine du club, Kasper Schmeichel fait partie des meubles à Leicester. Mais alors qu'il semblait inamovible, Brendan Rodgers lui a préféré Danny Ward le week-end dernier (victoire 1-5 à Watford). La situation serait assez mouvementée en interne puisque Leicester ferait selon Sportsmail les yeux doux à Robert Sanchez, gardien international espagnol de Brighton. Et pour s'attirer ses services, l'une des solutions envisagées serait de laisser partir Schmeichel, qui fait partie des joueurs les mieux payés chez les Foxes. En fin de contrat l'an prochain, le Danois de 35 ans ne serait pas contre un nouveau défi avant la fin de sa carrière.

Dans des propos relayés par le Daily Mail, Brendan Rodgers est resté fidèle à sa communication et a assuré qu'il n'y avait aucun problème avec son gardien. "Il est très heureux ici. Bien sûr, il arrive à un âge où il voit la ligne d'arrivée, mais d'après mes conversations avec lui, il est très heureux. Il a encore un an. C'est important pour lui et pour nous qu'il soit dans la meilleure condition possible. Nous avons vu avec Danny Ward qu'il y a un défi à relever, mais je pense qu'il veut être ici. Je pense qu'il veut continuer le combat et sa carrière ici, et jusqu'à présent, il a eu une carrière fantastique. L'objectif était que Kasper joue les deux derniers matches. J'ai dit à Kasper qu'il jouerait contre Chelsea (ce jeudi, ndlr) et Southampton."