OFFICIEL : José Jeunechamps est le nouveau coach du RFC Seraing

Après son maintien en D1A, le RFC Seraing va pouvoir préparer la saison à venir.

C'est désormais officiel : José Jeunechamps est le successeur de Jean-Louis Garcia sur le banc du RFC Seraing. Le club a annoncé la nouvelle ce vendredi soir : Jeunechamps signe au Pairay pour deux saisons. Un retour aux sources pour lui, puisqu'après y avoir été entraîneur adjoint au début des années 2000, Jeunechamps était revenu à Seraing en 2015. Il dirigeait cette saison l'Excel Mouscron, d'abord en tant qu'adjoint d'Enzo Scifo, puis en tant que T1.

Dans le communiqué sérésien, Jeunechamps reconnaît avoir regretté son départ à l'époque : "J’ai conscience d’avoir commis une erreur en quittant le club en 2016 et je l’ai souvent regretté. J’ai quitté à l’époque des gens qui m’avaient fait confiance et je tiens vraiment à remercier Bernard Serin et Mario Franchi d’être revenus vers moi. C’est rare de nos jours, particulièrement dans le monde du football. Et puis, coacher en D1A dans sa région, c’est très motivant".

L'objectif est clair pour José Jeunechamps : "Une troisième saison d'affilée en D1A" pour les Métallos !