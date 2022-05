Officiel : Un titulaire de Chelsea annonce son départ

Même si l'information ne souffrait d'aucun doute, elle est désormais officielle. Antonio Rüdiger va disputer ce week-end sa dernière rencontre avec le maillot de Chelsea. Le défenseur central allemand, dont le contrat expire à l'issue de la saison, a décidé de ne pas le prolonger. Comme l'indiquent de nombreuses sources, le joueur de 29 ans va plus que vraisemblablement rejoindre le Real Madrid cet été.

Durant ces cinq années, Antonio Rüdiger a disputé 202 rencontres avec les Blues. Il a inscrit 12 buts, délivré sept passes décisives, mais il a aussi et surtout remporté presque tous les trophées potentiels : la FA Cup, l'Europa League, la Ligue des Champions, la SuperCoupe d'Europe ainsi que la Coupe du Monde des clubs. Dans une très longue et émouvante tribune qu'il a partagé sur son compte Twitter, le défenseur central a notamment rendu hommage à l'un de ses coéquipiers : N'Golo Kanté.

I don’t like goodbyes. But I will try to make this one special, from the heart.



My piece with @PlayersTribune @TPTFootball. #AlwaysBelieve #Hustle

https://t.co/FI6sVGnDGi