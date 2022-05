Officiel : Gabriele Cioffi quitte l'Udinese

L’Udinese a fait savoir que son entraîneur Gabriele Cioffi ne renouvellera pas son contrat qui expire le 30 juin prochain. Arrivé cet hiver, le technicien italien va donc déjà quitter le club du Frioul, avec qui il a terminé à la douzième place de Serie A cette saison.

Si comunica che #Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza.

La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e passione di sempre. pic.twitter.com/ulw0XvXEwB